Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a evinde puan kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL!"

Yalçın, "Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor. Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi ön göremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor" dedi.

RAFA SILVA GÜNDEMİ

Rafa Silva gündeminin siyah-beyazlı oyuncuları çok büyük bir şekilde etkilemediğini kaydeden Yalçın, "Kısmen etkilemiştir. Hakem düdüğü çalınca oyuncular sahada bir şey düşünmez, en iyi performansı vermeye çalışır. Çok etkilendiklerini düşünmüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın sorunlarının çözülemeyecek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmayınca güven sorunu olduğu gerçek. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorsanız her zaman hedefi şampiyonluk olan bir takımda geride kalıyorsanız, bir türlü camianın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyorsunuz. Bunun birçok sebebi var. Son dönemlerde fiziksel olarak takımın güçlendiğini söyleyebilirim. İyi mücadele ediyorlar, koşuyorlar. Bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. Sıkıntıları çözmek için 1-2 transfer dönemi lazım. Rafa Silva herkesin ümit bağladığı bir oyuncuydu. Onu kaybettik. Orkun'un 2 maçlık cezası vardı. O da bizim için önemli bir oyuncu. Zaman lazım. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Şu an önümüzde bunları çözecek durum yok. Mevcut kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapıyoruz. Futbolda bazen sonuçlar gelmeyebilir. Düzeltilemeyecek problemler değil."