Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yalçın, Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takımda görev almadı.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurulu'nda yeni teknik direktörün Türk olacağını duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."

"Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."