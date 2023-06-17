İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ardından adı geçen teknik direktörlerden biri olan Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
ABONE OL

Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ı 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yalçın, Aralık 2021'de siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından herhangi bir takımda görev almadı.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurulu'nda yeni teknik direktörün Türk olacağını duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."

"Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.