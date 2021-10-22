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Spor

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için özel hazırlık

Beşiktaş'ın son 8 resmi maçta tam 19 gole engel olamaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde orta alan ve savunma hattında değişiklik yapması bekleniyor.

Milliyet22 Ekim 2021 Cuma 08:21 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 08:21
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Beşiktaş'ta teknik heyet savunmada yaşanan sorunlara çözüm bulmak için harekete geçti.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesini rakiplerlerine kapatarak alkış toplayan siyah-beyazlı takım daha sonra çıktığı 8 maçta tam 19 gole engel olamadı. Bu süreçte Borussia Dortmund, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay, Ajax, Sivasspor, Başakşehir ve Sporting'le karşılaşan Beşiktaş sadece 2 galibiyet aldı. Rakiplerine 5 kez mağlup olan Kartal bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Milliyet'in haberine göre, teknik Direktör Sergen Yalçın'ın defans hattındaki bireysel hataların yanı sıra takım savunmasıyla ilgili çalışma başlattığı aktarıldı. Yalçın'ın özellikle takım savunması konusunda çeşitli hamleler yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı hocanın, Galatasaray derbisinde Miralem Pjanic'in yanında Alex Teixeira yerine defansif özellikleri daha yüksek bir oyuncuya görev verebileceği öğrenildi. Alex Teixeira'yı sol kanatta görevlendirmeye sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Atiba'nın yokluğunda orta alanda Necip Uysal veya Can Bozdoğan'a şans tanıyabileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta Fabrice Nsakala ise yeniden kulübeye dönüyor. Sporting maçında hem savunmada hem de hücumda yetersiz kalan Nsakala'nın yerine Galatasaray derbisinde büyük ihtimalle Rıdvan Yılmaz'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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