İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklamada bulundu. Yalçın, 'Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu.' dedi.

3 Ekim 2021 Pazar 07:26 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 07:26
ABONE OL

Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, maçın ilk yarısında dışarıya atılan topa vurarak saha içine atarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kırmızı kartla ihraç etti.

Kırmızı kart sonrası gözler Sergen Yalçın'a verilecek cezaya çevrilirken deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözleriyle hakem kararının doğru olduğunu belirtti.

"3-5 MAÇ İÇİNDE BENİ ATARLAR" DEMİŞTİ...

Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "3-5 maç içinde beni atarlar." şeklinde konuşmuştu.

Sergen Yalçın, Uilenberg'in "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" sözlerine tepki göstermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.