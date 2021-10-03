Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması

3 Ekim 2021 Pazar 07:26 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 07:26

Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, maçın ilk yarısında dışarıya atılan topa vurarak saha içine atarken hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kırmızı kartla ihraç etti.

Kırmızı kart sonrası gözler Sergen Yalçın'a verilecek cezaya çevrilirken deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözleriyle hakem kararının doğru olduğunu belirtti.

"3-5 MAÇ İÇİNDE BENİ ATARLAR" DEMİŞTİ...



Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "3-5 maç içinde beni atarlar." şeklinde konuşmuştu.

Sergen Yalçın, Uilenberg'in "Bazı hocalar hakeme itirazı avantaj malzemesi olarak kullanıyor. Özellikle Beşiktaş'ın hocası hakemleri baskı altına almak istiyor" sözlerine tepki göstermişti.