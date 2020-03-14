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Spor

Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Kaybedersek dünyanın sonu değil ama...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda sahaya rahat çıkmalarını istedi. Psikolojik olarak takımı rahatlatmak isteyen Yalçın, 'Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız' ifadelerini kullandı.

IHA14 Mart 2020 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:13
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Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesinde gözler Sergen Yalçın’da. Genç teknik adam, siyah-beyazlı ekibe geldikten sonra hücum futbolunu ön plana çıkartırken, Galatasaray derbisinde de aynı futbolun sahaya yansıtılmasını istedi. Rakibin kim olduğunun kendileri açısından önemli olduğunu futbolcularına aktaran Yalçın, "Bizim oyun anlayışımız hücum üzerinedir. Formda bir rakiple oynayacağız ama bunun önemi yok. Rakip kim olursa olsun bizim futbolumuz belli. Kafanız rahat olsun. Bu maçı kaybedersek dünyanın sonu değil ama kazanırsak çok şey kazanırız ve psikolojik anlamda da önümüzdeki maçlarda üstün oluruz" ifadelerini kullandı.

GÖZLER N’KOUDOU’DA

Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesinde Kevin N’Koudou’yla da özel bir görüşme yaptı. Marcao-Donk ikilisinin arkasına atılacak toplarda N’Koudou’nun süratini kullanmasını isteyen Yalçın, bu noktada Burak Yılmaz ve Boateng’le de pozisyon üretmek istiyor. Adem Ljajic’i bu maçta yedek soyundurmayı planlayan Yalçın, Boşnak yıldızı maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanacak.

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