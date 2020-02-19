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Spor

Sergen Yalçın'dan Rebocho kumarı

19 Şubat 2020 Çarşamba12:49 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:49

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou ile Diaby'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens'e görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho yer alacak. Gökhan Gönül de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.

(Sabah)

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