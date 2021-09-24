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Spor

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması: Ajax maçında oynayamazlar

Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2021 Cuma 19:49 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 19:49
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Altay - Beşiktaş maçı öncesi sakat oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların teknik direktör, sakat oyunculardan büyük çoğunluğunun salı günkü Ajax maçında oynayamayacağını söyledi.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Sezon başında bu kadar sakat olması değil gibi görünüyor. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi.

28 Eylül Salı günü Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, 2 Ekim Cumartesi ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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