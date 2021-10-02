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Spor

Sergen Yalçın'dan sakatlıklarla ilgili açıklama

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi sakat oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2021 Cumartesi 18:37 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:37
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıkları olan futbolcularla ilgili konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Vida döndü, Necip döndü, Alex nispeten iyi durumda. Belki ikinci bölümde kullanabiliriz. Dışarıda çok oyuncumuz var.

İyi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. İyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla lige dönüş yaparız umarım.

Atiba'nın milli takıma belki sonra gider. Larin'in gitme durumu yok. Onların sağlığı önemli. Biz onları burada kullanmıyorsak, ülke milli takımı için önemli ama, sağlık sorunları daha önemli. Hazırsa, oynayacak durumdaysa gidebilirler ama Atiba ve Larin milli takımda oynama durumunda değil.

Risk alsak Ghezzal, Welinton'u, Larin'i oynatabilirdik. Riske etmek istemedik. Milli ara sonrası yüzde 100 dönmelerini istiyoruz.

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