Sergen Yalçın'dan Teixeira ve Ghezzal'a özel görev

Fanatik 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşamki dev maç öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. İdman sonrasında yapılan taktik toplantısında Sporting mağlubiyeti sonrasında bir reaksiyon vermeleri gerektiğini belirten Yalçın, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonucu bir kenara bırakın. Herkesin lige odaklanmasını istiyorum. Trabzonspor maçı bizim için zorlu geçecek. Evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız karşılaşmayı iyi ve mücadeleci bir futbolla kazanmak zorundayız. Sahaya çıkıp yüreğimizi ortaya koyup 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

ALEX'E ÖZEL GÖREV

Tecrübeli teknik adamın, bitiricilik konusunda sorun yaşayan Cyle Larin ve Kenan Karaman'a destek için bugün forma vereceği Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'dan da sık sık rakip kaleyi uzaktan şutlarla yoklamasını istediği belirtildi.