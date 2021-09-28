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  • Sergen Yalçın'dan Umut Meraş açıklaması: Ciddi problem yok
Spor

Sergen Yalçın'dan Umut Meraş açıklaması: Ciddi problem yok

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'ın 2-0 mağlup ettiği Beşiktaş'ta sakatlanarak oyundan ayrılan Umut Meraş hakkında ilk açıklamayı siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın yaptı.

AA28 Eylül 2021 Salı 23:43 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:43
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Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.

SERGEN YALÇIN: "CİDDİ PROBLEM YOK"

Maç sonunda konuşan Sergen Yalçın, "Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Onlarla bir şey yapmak önemli. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok." mesajını verdi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Domagoj Vida

Welinton

Atiba Hutchinson

Georges-Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Alex Teixeira

Necip Uysal

Francisco Montero (Hasta)

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