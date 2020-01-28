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Spor

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk transferi Nazım Sangare olacak

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

28.01.2020  10:40 - Güncelleme: 28.01.2020  10:40

Siyah beyazlı takım gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Antalyaspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nazım Sangare.

Milli futbolcu daha öne Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Bu arada Nazım Sangare'nin ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Beşiktaş'ın rakibine transfer çalımı atarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırması bekleniyor.

(Fanatik)

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