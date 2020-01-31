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Spor

Sergen Yalçın'ın kazanacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın maliyeti netleşti.

Türkiye31.01.2020  11:49 - Güncelleme: 31.01.2020  11:49

Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 milyon TL'ye çalışacak.

47 yaşındaki teknik adam, 1,5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.

TAKIMDAN İLK İSTEĞİ

Önceki gün ilk idmanına çıkan Sergen Yalçın dünkü idman öncesinde futbolcularına hitap ederek, "Beşiktaş çok özel bir yer. Bunun farkına varmanız lazım. Başarı için hepimiz ruhumuzu ortaya koymalıyız. Bu şekilde çok başarılı işlere imza atacağız" sözlerini kullandı.

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