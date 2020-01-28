İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9454
  • EURO
    6,5525
  • ALTIN
    301.459
  • BIST100
    119785
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan, Beşiktaş'tan özür diledi
Spor

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan, Beşiktaş'tan özür diledi

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında zirvede yer alan Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan paylaşımda bulundu.

28.01.2020  12:44 - Güncelleme: 28.01.2020  12:44

Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın'ın yuvaya geri dönüşü... Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası siya-beyazlı kulübün bir numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar"

ÇAĞDAŞ ATAN NE DEMİŞTİ?

Çağdaş Atan, Beşiktaş forması giyerken, 2006 yılında Süper Lig'de Beşiktaş'ın Malatyaspor ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı maç sonrası, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görmesi üzerine, 'Bazı şeyler benim gitmem ile bitecekse, ben zaten Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş benim için bitmiştir. Beşiktaş bu taraftar mentalitesiyle gittikçe, 10 sene daha şampiyon olamaz' ifadelerini kullanmış ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.