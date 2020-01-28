28.01.2020 12:44 - Güncelleme: 28.01.2020 12:44

Beşiktaş'ta gündem Sergen Yalçın'ın yuvaya geri dönüşü... Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası siya-beyazlı kulübün bir numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan paylaşımda bulundu.

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"Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar"

ÇAĞDAŞ ATAN NE DEMİŞTİ?

Çağdaş Atan, Beşiktaş forması giyerken, 2006 yılında Süper Lig'de Beşiktaş'ın Malatyaspor ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı maç sonrası, siyah-beyazlı taraftarlardan tepki görmesi üzerine, 'Bazı şeyler benim gitmem ile bitecekse, ben zaten Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş benim için bitmiştir. Beşiktaş bu taraftar mentalitesiyle gittikçe, 10 sene daha şampiyon olamaz' ifadelerini kullanmış ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.