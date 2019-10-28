Sergey Sydorchuk'un adı geçtiğimiz transfer döneminde sık sık Beşiktaş ile anılmıştı.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen Sergey Sydorchuk, ülkesinde katıldığı AUTO GOAL adlı televizyon programında bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda bir dönem Beşiktaş'tan teklif aldığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi. Ben gerçekleşmeyen şeylerin ardından daha iyilerinin geldiğine inanan biriyim. Yaşanılanları kabul etmek gerekiyor. Bu olay sonrası iyi ya da kötü bir durum göremiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Elneny'i transfer etmesi sonrası Kiev'de kalan Sydorchuk, "Psikolojik olarak Dinamo'da kalmaya hazırdım. Burası benim evim. Ben Metallurg'da yetiştim" yorumunda bulundu

Sergey Sydrochuk, bu sezon Dinamo Kiev ile çıktığı 15 maçta 2 asist üretmeyi başardı.

(Sporx)