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Spor

Sergi Barjuan'dan Barcelona itirafı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Ronald Koeman'ın ardından geçici olarak takımın başına getirilen Sergi Barjuan, Alaves beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu.

1 Kasım 2021 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 18:19
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Barcelona evinde Alaves'e 1-1 berabere kalmasının ardından geçici antrenör Sergi Barjuan, ilk kez Barcelona A takımının sorumluluğunu üstlenerek soyunma odasında oyuncularla bir araya geldi.

Katalanlar sezona iyi başlamadı, Alaves ile berabere kaldıktan sonra bitiş düdüğünün ardından Barjuan soyunma odasında sert sözler söyledi.

Esports3'e göre oyuncular, geçici antrenörün kulübün yaşadığı sakatlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarından memnun değil.

Sergi Barjuan'ın soyunma odasında, "Olan şey bu, daha fazla bir şey yapılamaz. Ronald Koeman zaten söyledi." dedi.

Ancak oyuncuları için de övgü dolu sözler söyledi.

"Salı gününe baktığımızda oyuncuları toparlamaya çalışacağız" dedi.

Barcelona, 2 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev deplasmanına çıkacak.

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