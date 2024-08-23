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Spor

Sergi Roberto'nun yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A takımlarından Como, Barcelona'dan ayrılan Sergi Roberto'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Sergi Roberto'nun yeni takımı belli oldu!
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Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bir transferi daha duyurdu.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada Sergi Roberto ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Deneyimli oyuncu, Barcelona'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Roberto, Barcelona altyapısından yetişmiş ve 2013'de A takıma yükselmişti.

Barcelona formasıyla 479 maça çıkan 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, 26 gol ve 46 asist kaydetti.

COMO'NUN 16. TRANSFERİ

Serie B'den Serie A'ya geçtiğimiz sezon yükselen Como, Sergi Roberto'yla bu sezonki 16. transferini yaptı.

İtalyan ekibi daha önce Andrea Belotti, Raphael Varane, Alberto Moreno, Pepe Reina ve Alberto Dossena gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

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