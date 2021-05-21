Sergio Agüero Barcelona ile anlaştı

21 Mayıs 2021 Cuma 23:07 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:07

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve İngiliz temsilcisine veda eden Sergio Agüero'nun yeni takımı belli oldu. Arjantinli golcü, Katalan ekibi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sky Sports İtalya muhabiri Fabrizio Romano, yıldız forvetin Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Barcelona ile yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

10 sezonluk Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.