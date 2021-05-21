İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Spor

Sergio Agüero Barcelona ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'nun Barcelona ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 23:07 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:07
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve İngiliz temsilcisine veda eden Sergio Agüero'nun yeni takımı belli oldu. Arjantinli golcü, Katalan ekibi Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sky Sports İtalya muhabiri Fabrizio Romano, yıldız forvetin Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Barcelona ile yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

10 sezonluk Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero, İngiliz kulübüyle 388 maça çıktı. Arjantinli forvet 258 gol atarken, 73 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, City ile 5 Premier Lig, 6 İngiliz Ligi Kupası, 1 FA Cup, 3 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.