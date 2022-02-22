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Spor

Sergio Agüero: Oynamak istiyorum ama korkuyorum

İspanya La Liga ekibinde oynadığı bir maçta yaşadığı göğüs rahatsızlığının ardından futbolu bırakan Sergio Agüero yaşadıklarını anlattı ve 'Oynamak istiyorum ama korkuyorum.' ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2022 Salı 18:34 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 18:34
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Son olarak Barcelona'da oynayan ve bir maçta yaşadığı göğüs rahatsızlığı sonrasında futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, yaşadıklarını anlattı.

Futbol oynamak istediğini ama korktuğunu anlatan Agüero, "Oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca maksimum seviyede antrenmanlar yaptım ve büyük maçlara çıktım. Futbol ya da haber izlemiyorum, ne olduğu umurumda değil." dedi.

Kalp krizi riski taşıdığını dile getiren efsane golcü, "Zaman zaman aklıma futbola geri dönmek geliyor ama yapamayacağım bir şey olduğunu biliyorum. Şanslı olduğumu söylediler çünkü orada çok kolay bir şekilde kalp krizi geçirebilirmişim. Şimdi dinlenme zamanı. Bu zamana kadar yaptıklarımdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'nda görev alacağını açıklayan Sergio Agüero, "Arjantin Milli Takımı'nda alacağım görev üzerine başkan Claudio Tapia ile görüşüyoruz. O, bana her zaman iyi davrandı ve Dünya Kupası'na gelmemi istedi. Turnuvada çocuklarla beraber ben de orada olacağım. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Takımın yanında olacağım ve gergin anlarında onlara yardım edeceğim." şeklinde konuştu.

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