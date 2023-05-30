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Spor

Sergio Busquets'ten transfer açıklaması

Barcelona ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan yıldız isim Sergio Busquets, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 17:56 - Güncelleme:
Sergio Busquets'ten transfer açıklaması
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Barcelona'ya orta saha önerisinde bulunan Busquets yaptığı açıklama, "Nico gibi bir oyuncuya sahibiz ve bence çok iyi gidiyor, biraz süreklilik problemi var ve insanlara bazı fırsatlar vermemiz gerekiyor. Yeni transferlerin maliyetlerinin karşılanabileceğini henüz bilmiyoruz. Onlar da kulüpten ve bu kulübün tarzından anlayan oyuncular." dedi.

Manchester City'nin yıldızı Rodri'den de bahseden efsane isim, "Rodri hakkında çok fazla şey duyuyorum. O, çok iyi bir oyuncu ve belki de DNA'ya ve buradaki stile en çok uyan oyuncu, ama başka bir takımda oynuyor ve şimdilik bize ait değil. Orta sahada çok önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Zubimendi'nin de adı geçiyor ve onun da çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. O da Barcelona2nın DNA'sına uygun bir oyuncu ve bu tip oyuncularla sözleşme imzalarken onların takımınıza uyup uymadığını göz önüne almanız gerekiyor." diye konuştu.

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