Sergio Conceiçao: Gruptaki durumu bilmeyerek bu oyunu izleyenler, gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacımız olduğunu söylerdi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Sergio Conceiçao'nun açıklamaları;

"Harika bir tutumumuz vardı. Gruptaki durumu bilmeyerek bu oyunu izleyenler, gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacımız olduğunu söylerdi. Bu beni mutlu etti."

BASKI ALTINDA KALDIK

"Galatasaray baskılı başladı ama ilk golden sonra denge getirdik. Galatasaray'ın penaltı golü onlara enerji verdi ancak tekrar gol attık ve skor 3-1'e geldi. O andan sonra maçı bitirmek istedik ve bu yüzden oyun kalitemiz düştü"

HER ŞEYİ YAPTILAR

"Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı. Altı oyuncuyu birden ileri gönderdiler ve orta saha oyuncularımız sorun yaşadı. Ancak yine de kazanmayı başardık"

ZOR BİR ATMOSFERDE...

"Şampiyonlar Ligi gibi zor bir atmosferde, burada ilk kez oynayan oyuncular görevlerini yerine getirdiler. Hiç sırıtmadılar. İstediğimiz sonucu aldık"