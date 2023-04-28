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Spor

Sergio Llull: Tüm basketbolseverlerden özür dilerim

THY Avrupa Ligi play-off turunda Real Madrid ve Partizan arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Llull, özür diledi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Sergio Llull: Tüm basketbolseverlerden özür dilerim
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Real Madrid'in İspanyol oyuncusu Sergio Llull, Partizan ile karşılaştıkları THY Avrupa Ligi play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle basketbolseverlerden özür diledi.

İspanya ekibinin kaptanı Llull, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dün geceki olayların basketbol sahalarında asla yaşanmaması gerekiyordu. Ardından gelen felakete yol açtığı için o sert faulün sorumluluğunu alıyorum. Tüm basketbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Partizan'ın 95-80 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Hakemler, çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

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