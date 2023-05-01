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Spor

Sergio Oliveira: Ben profesyonel bir savaşçıyım, asla vazgeçmem

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sarı-kırmızlı taraftarlara seslendi.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Sergio Oliveira: Ben profesyonel bir savaşçıyım, asla vazgeçmem
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Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleden yaptığı hatayla gole sebebiyet veren Sergio Oliveira kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Muslera'nın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Sergio Oliveira, Amir Hadziahmetovic'in baskısı sonrasında topu kaybetti.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti.

TARAFTARLARA MESAJ

Mücadelenin 62. dakikasında yerini Midtsjo'ye bırakan Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından taraftarlara bir mesaj gönderdi.

Portekizli yıldız kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Dün benim ve hepimiz için zor bir gündü. Ben profesyonel bir savaşçıyım. Asla vazgeçmem. Ama en iyi durumda olmadığım zamanları da anlayacak kadar mütevazıyım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, ancak sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için kalbimi ve ruhumu vermeye devam edeceğim. Kulübümü, takım arkadaşlarımı ve tüm taraftarları seviyorum. Ben bir aslanım ve sonuna kadar da aslan olarak devam edeceğim. Hadi dövüşelim!"

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