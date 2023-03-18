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Spor

Sergio Oliveira: Bugünkü sonucu hazmetmek zor

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da Sergio Oliveira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2023 Cumartesi 00:23 - Güncelleme:
Sergio Oliveira: Bugünkü sonucu hazmetmek zor
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Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Konyaspor maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Oliveira, "İnanılmaz bir seriden sonra, bugünkü sonucu hazmetmek zor. Gerçekten zor. Ama işler istediğimiz gibi gitmese de bir aradayız." dedi.

Zirvedeki yerlerini korumak istediklerini belirten Portekizli yıldız, "Çalışkanlığımız ve bağlılığımız mutlaka karşılığını alacaktır! Şimdi yeniden odaklanma ve zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

Oliveira ayrıca, "Taraftarlara söz veriyoruz. Maç boyunca bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Biz birlikteyiz!" açıklamasını yaptı.

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