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Spor

Sergio Oliveira: Sıkı çalışıp milli aradan daha güçlü döneceğiz

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sergio Oliveira, Hatayspor mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

12 Kasım 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Sergio Oliveira: Sıkı çalışıp milli aradan daha güçlü döneceğiz
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Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Hatayspor maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Ligdeki yenilmezlik serisinin bitmesi hakkında konuşan Oliveira, "Yenilgisiz geçen birçok maçın ardından dinlenme, kendimizi yenileme ve sıkı çalışıp milli aradan daha güçlü dönme zamanı. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sergio Oliveira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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