İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1963
  • EURO
    35,0186
  • ALTIN
    2425.14
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Oliveira transfer iddialarına gülücükle cevap verdi!
Spor

Sergio Oliveira transfer iddialarına gülücükle cevap verdi!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sergio Oliveira, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Sergio Oliveira transfer iddialarına gülücükle cevap verdi!
ABONE OL

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

1. Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'a çevirdiği Portekizli yıldız Oliveira için Eyüpspor yönetiminin girişimlere başladığı iddia edilmişti.

OLIVEIRA'DAN CEVAP

Galatasaraylı futbolcu Oliveira ise bu iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

Deneyimli oyuncu, iddia edilen transfer haberininin fotoğrafını paylaşarak üst üste gülücükler koydu ve transfer iddialarını yalanladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.