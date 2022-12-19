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Spor

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir, antrenmanlara başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.eleme turunda Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir'de takımla birlikte çalıştı.

DHA19 Aralık 2022 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir, antrenmanlara başladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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