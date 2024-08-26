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Spor

Sergio Oliveira yolcu! Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor

Galatasaray'da tecrübeli orta saha Sergio Oliveira, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldızın, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştığı öne sürüldü.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
Sergio Oliveira yolcu! Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor
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Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

OLIVEIRA İLE ANLAŞMA

Sport24'te yer alan habere göre; Panathinaikos, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

Haberde Yunan ekibinin Galatasaray'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca bu görüşmelerin yeni olmadığının da altı çizildi.

TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bununla birlikte Pana'nın kısa süre içinde transferi noktalamaya çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna kattığı Oliveira, sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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