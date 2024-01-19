Sergio Oliveira'dan sevindiren haber!

Aralık ayında bireysel kuvvet çalışması sırasında oluşan kopuk nedeniyle ameliyat olan Sergio Oliveira'nın geri dönüşü beklenenden erken olabilir.

Ülkesine giden Portekizli, daha önce Lucas Torreira'ya da rehabilitasyon sürecinde yardımcı olan 'Mucizeler Doktoru' Paulo Araujo ile birlikte çalışıyor.

Oliveira, normal şartlara göre şubat ayının sonlarında sahalara dönecek. Araujo ile birlikte bu tarihin daha da erkene alınabileceği belirtildi.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Okan Buruk yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili, "Sergio Oliveira, 2-3 hafta içinde saha çalışmalarına ve koşuya başlayacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'a 2022 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Portekizli yıldız, sarı kırmızılı takımla çıktığı 54 maçta, 6 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterd