İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,6583
  • EURO
    22,3538
  • ALTIN
    1299.43
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergio Oliviera: Bu şampiyonluk herkes için
Spor

Sergio Oliviera: Bu şampiyonluk herkes için

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, sarı-kırmızılıların kazandığı 23. şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 23:28 - Güncelleme:
Sergio Oliviera: Bu şampiyonluk herkes için
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız ismi Sergio Oliveira yaptığı açıklamada, "Bu an için çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğimi belirtiyordum sürekli. Bunu kazanmak için süreklilik ve devamlılık gerekiyordu. Dürüstçe söylemek gerekiyor, iyi bir takım kurduk. Taraftarımızın gurur duyabileceği bir takım olduğumuz için mutlu olmalıyız. Bu şampiyonluk herkes için, bütün kulübümüz için." dedi.

Ayrıca, "İnanılmaz. Çok büyük bir kulüp, bu sebepten dolayı inanılmazdı. Şu anda zor bir dönemin üzerinden şampiyonlukla çıkıyoruz. Dolayısıyla çok mutlu olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.