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Spor

Sergio Perez, F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Red Bull pilotu Sergio Perez, F1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

AA19 Mart 2023 Pazar 00:20 - Güncelleme:
Sergio Perez, F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.

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