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'Sergio Ramos rol modelim'

G.Birliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin, “Ramos’un oyun stilini, tarzını, agresifliğini örnek aldım. Kendi yolumu çizeceğim. Herkesten bir şeyler katarak kendimi geliştirip ilerlemeyi planlıyorum” dedi.

  • Star Spor
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BAŞKENT temsilcisi Gençlerbirliği’nden 3 milyon euro bedelle Cengiz Ünder’in forma giydiği İtalyan ekibi Roma’ya transfer olan Mert Çetin yeni takımında çok iyi karşılandığını söyledi. Cengiz Ünder’in Roma’yı kendisine tüm detayıyla anlattığını belirten 22 yaşındaki stoper şunları söyledi: “İtalyanlar’ın Türklere bakış açısı çok güzel. Hedeflerimde Avrupa hep vardı. Karşıma böyle bir şans çıkınca değerlendirdim. Bana güvendiler, onların bu güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Real Madrid’li Sergio Ramos’un stilini, tarzını ve agresifliğini kendime örnek aldım. Kendi yolumu kendim çizeceğim. Herkesten bir şeyler katarak kendimi geliştirip ilerleyeceğim.” Milli Takım’ın altın çağını yaşadığına da dikkat çeken Mert, “Milli Takım olarak dünya devlerine kafa tutacak seviyedeyiz.İnşallah Şenol hoca beni kısa sürede Milli Takım’a davet eder” dedi.

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