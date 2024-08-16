Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi bu dönem de aynı oyuncularda karşı karşıya geliyor. Ezeli rakiplerin son kapışma sebebi Sergio Reguilon oldu. İspanyol basınından AS; Real Madrid altyapısından yetişen Sergio Reguilon'un, Tottenham ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini duyurdu. Ardından Ada medyası Sarı-Kırmızılılar ve Sarı-Lacivertliler'in, Reguilon için devreye girdiğini yazdı.

TOTTENHAM'A MOU ALDIRMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, 2020'de tam 30 milyon euro bedelle, Jose Mourinho'nun görev yaptığı dönemde Tottenham'a transfer oldu. Yakaladığı çıkışla adından söz ettirse de Mourinho ayrılınca o da takımdan ayrıldı. 2022'de kiralık olarak Atletico Madrid'in yolunu tuttu. 2023'te M.United'a kiralandı, geçen sezon da Brentford'da kiralık olarak oynadı. 1 yıllık kontratı kalmasına rağmen artık Tottenham formasını giymek istemiyor.

ASLAN'IN KOZU DA DEVLER LİGİ

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu var ancak Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi etkeni var. Young Boys'u geçerek gruplara kalacağına inanan Sarı-Kırmızılılar, önce Derrick Köhn'ü gönderip gelecek parayla Reguilon transferini tamamlamayı hedefliyor. Transfer analiz verilerine göre Galatasaray'ın, İspanyol sol beki alma ihtimali daha kuvvetli görülüyor. Ancak 12 milyon euroluk bonservis bedeli, iki takım için de zorlayıcı olabilir...