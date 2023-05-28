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Spor

Sergio Rico, attan düştü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin file bekçisi Sergio Rico, bindiği attan düşerek hastaneye kaldırıldı.

28 Mayıs 2023 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Sergio Rico, attan düştü!
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Fransız devi PSG'nin formasını giyen başarılı kaleci Sergio Rico bindiği attan düştü. Tecrübeli file bekçisi hastaneye kaldırıldı.

ŞAMPİYONLUK SONRASU KÖTÜ HABER

Fransa'da bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen PSG'de şok bir gelişme yaşandı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. 29 yaşındaki oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Kaza sonrası Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin bir müddet gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

SEVILLA'DAN ALINDI

PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

  • sergio rico

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