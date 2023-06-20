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Spor

Sergio Rico komadan uyandı

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de attan düşen kaleci Sergio Rico, 22 gün sonra komadan çıktı.

20 Haziran 2023 Salı 11:33 - Güncelleme:
Sergio Rico komadan uyandı
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Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan 22 gün sonra komadan çıktı.

Sergio Rico'nun eşi Alba Silva İspanyol basınına verdiği demeçte, Sergio'nun komadan çıktığını, bilincinin açık olduğunu, yatıştırıcı ilaçlara gerek olmadan tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"Tanrı'ya şükür olsun. Artık tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz." diyen Silva, tüm hastane personeline, doktorlara gösterdikleri inanılmaz yardım ve özveri için teşekkür etti.

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

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