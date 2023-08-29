Beşiktaş'ın Asbaşkanlık görevini uzun süredir devam ettiren ve yakın zamanda görevden ayrılan Serhan Çetinsaya önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Serhan Çetinsaya'nın açıklaması:

"Asbaşkanlık görevimden istifa etmemin sonrasında, kamuoyunda oluşan bazı bilgi kirliliğinin önüne geçmek için açıklama yapma gereği hissettim. Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın da dediği gibi "Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir." Bu değerlere olan saygımdan, "makama" olan saygımdan, Beşiktaş'a da zarar vermemek adına bazı şeyleri sineye çekiyorum. Takımımız bu hafta 2 önemli maça çıkacak. Şu an tüm camia olarak buraya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer konularla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARDA MUTSUZDU"

Yönetimden ayrılan eski yönetici Serhan Çetinsaya'nın istifasına da değinen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Bakhtiyor çok kıymetli bir transfer. Kazakistan'da yaşayan ve Türki Cumhuriyetleri'ndeki vatandaşların ilgili ve mutlu olduklarını söyleyebilirim. Mavi kart olması ve her bölgede oynamasından dolayı başından beri Ceyhun Bey'in de başında durduğu bir transferdi. Serhan'a Kayserili olmasını sevdiğim için ekonomik olarak son noktayı sen koy dedim. Motive olmasını istedim. Son zamanlarda mutsuzdu. Gitti geldi başardı, payı büyüktür. Kendisine vazife edinerek Ramos'la görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açtı. Beşiktaş'ı sadece sosyal medyada tanımak yeterli değil. Sosyal medyada yazılanlardan etkilenerek bir transfer yapma modeli benim için uygun değil. Ailesi, iş hayatındaki başarısı nedeniyle beğendiğim bir kardeşimdi. Bu yönetime alma nedenim genç olup yetişmek istemesiydi hem de yönetici olmadan önce basket takımına karşılıksız emek vermesiydi. Fikir ayrılıkları olabilir. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. 'Sponsor bulursak yapalım' dedim. 10 katı bir fiyatla bu iş olmaz. Sponsorluğunu başkası yapacaksa yapalım. Serhan beni aradığında kendisini demotive etmedim. Serhan bundan sonra yine içimizde olur, gelir hizmet eder. İyi bir Beşiktaşlı, maddi manevi çok katkısı oldu. Akıl hocaları var. Gençlere akıl verecekseniz doğru akıllar verin. İstifasını yürürlüğe koymadım. Gelirse kucaklar kapıda karşılarım." dedi.