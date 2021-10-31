Serhat Akın'dan çok sert Vitor Pereira eleştirisi

31 Ekim 2021 Pazar 07:55 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 07:55

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira da karşılaşmanın ardından eleştirilerden nasibini aldı.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcularından Serhat Akın, sosyal medya hesabından Portekizli hoca için, "Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe hocası değil diye herkes saldırdı bana devam vardır bir bildiği diye bir sezon da boşa gider" ifadelerini kullandı.

"GUARDIOLA YAPTINIZ!"

Vitor Pereira ile ilgili bir paylaşım daha yapan Akın, "Alt yapı hocasını Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun" yazdı.