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  • Serhat Akın'dan sert eleştiri: Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil
Spor

Serhat Akın'dan sert eleştiri: Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın sarı lacivertlilerin Sivasspor'dan flaş transferi Mert Hakan Yandaş'ın performansına eleştiri yağdırdı. Takıma faydası olmadığını belirten Akın, 'Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil.' dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:24
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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş'ı oynadığı futbolla ilgili eleştirilerde bulundu.

Erol Bulut'un henüz takımda bir sistem oturtamadığını ifade eden Akın, Galatasaray'da Fatih Terim etkisinin sahaya yansıdığını belirtirken Fenerbahçe'de böyle bir durum olmadığını ifade etti.

"EMRE KILINÇ ONDAN 10 GÖMLEK DAHA YUKARIDA"

Sarı lacivertlilerin henüz bir oyun planının dahi bulunmadığını ifade eden Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş ilgili sorulara da ,"Kimse kusura bakmasın, bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Takıma katkısı yok. Emre Kılınç ondan 10 gömlek daha yukarıda." cevabını verdi.

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