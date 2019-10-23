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Seri, N'Zonzi, Elneny, Mikel... Hepsi bir Tolga Ciğerci etmedi

Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla dikkat çeken Tolga Ciğerci'nin istatistikleri Seri, N'Zonzi, Elneny ve Mikel'e göre daha iyi...

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TM Dijital Haber Merkezi

2016’da Herta Berlin’den Galatasaray’a transfer olan ve sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe’nin yolunu tutan Tolga Ciğerci oynadığı futbolla Ersun Yanal’ı bir hayli memnun ediyor.

TOLGA'NIN PERFORMANSI DAHA İYİ

Geçtiğimiz sezonu sakat olarak geçiren ve yeni sezona iyi bir giriş yapan Tolga Ciğerci oynadığı 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koyarken, 27 yaşındaki oyuncunun istatistik olarak büyük umutlarla transfer edilen Seri, N’Zonzi, Lemina, Elneny, Mikel gibi yıldızların önünde olması dikkatlerden kaçmadı. Ersun Yanal’ın sol önde, orta sahada, zaman zaman sağ önde şans verdiği Tolga’nın Başakşehir, Alanyaspor ve son oynayan Denizlispor maçlarında tabelaya etki etmesi sarı lacivertli taraftarları mutlu ederken, 3 kez milli takıma seçilen oyuncunun fizik kapasitesi olarak diğer isimlerin önünde olması teknik heyete de ayrıca güven veriyor.

İşte bu sezon transfer edilen orta saha oyuncularının performansları…

Steven N’Zonzi: 10 maç 1 asist

Seri: 8 maç 1 gol 1 asist

Lemina: gol 0 asist 0

Elneny: 4 maç gol 0 asist 0

Obi Mikel: 11 maç gol 0 asist 0

Tolga Ciğerci: 8 maç gol 2 asist 1

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