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Spor

Seri'den penaltı tepkisi; ''Böyle penaltı olmaz''

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

08 Mart 2020 Pazar 21:39 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 21:39

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Jean Michael Seri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Jean Michael Seri, "Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım" dedi.

Penaltı pozisyonuna değinen sarı kırmızılı oyuncu, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

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