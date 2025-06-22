Serie A ekipleri, Victor Nelsson için sıraya girdi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan Victor Nelsson hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

Tutto Mercato Web'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Torino ve Hellas Verona, Danimarkalı stoper için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı külüp ise oyuncunun geleceği hakkında değerlendirme yapacak.

ROMA, BONSERVİSİNİ ALMADI

Ayrıca İtalya Serie A ekibi Roma'nın, sezon içinde fazla forma şansı vermediği savunmacının satın alma opsiyonunu kullanmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

2024/25 sezonunda Galatasaray ve Roma formalarıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 26 yaşındaki Nelsson, 812 dakika sahada kalabildi ve gol / asist katkısı sağlayamadı.