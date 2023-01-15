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Spor

Serie A'da çılgın gece! Tam 10 gol

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Atalanta ile Salernitana karşı karşıya geldi Mücadelede tam 10 gol oldu.

15 Ocak 2023 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Serie A'da çılgın gece! Tam 10 gol
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İtalva Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Salernitana karsı karşıya geldi

Sewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atalanta 8-2'lik skorla kazandı.

Atalanta, henüz 5. dakikada Jeremie Boga ile öne geçti. Salernitana, 10. dakikada Boulaye Dia'nn golüyle eşitliği sağladı.

Ademola Lookman, 20. dakikada penaltidan Atalanta'yl yeniden öne geçirdi. Giorgio Scalvini, 23'te farkı 2'ye çıkardı. Teun Koopmeiners penaltıdan faydalanamadıktan sonra 38. dakikada takımının 4. golünü attı. Rasmus Hojlund, 41. dakikada ilk yarının skorunu belirledi: 5-1

Atalanta, ikinci yarıya da golle başladı ve 54'te Lookman 6. golü attı. Salernitana, Hans Nicolussi Caviglia ile 56. dakikada skoru 6-2'ye getirdi. Ederson, 61'de 7-2, Nadir Zortea 85'te skoru 8-2'ye getirdi.

Bu sonucun ardından Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanı 34'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Salernitana, 18 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Salernitana ise lider Napoli'vi ağirlayacak.

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