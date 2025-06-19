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Spor

Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan

Serie A'dan sezonun en güzel golü belli oldu. Ligin 20. haftasında Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol seçildi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan
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İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, taraftar oylarıyla Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi.

Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, milli futbolcunun ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarına gönderdiği golün görüntüsü paylaşılırken "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü." denildi.

Milli futbolcunun, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta attığı golün, Serie A Instagram hesabında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu duyuruldu.

Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.

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