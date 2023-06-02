Serie A'da yılın savunmacısı Kim Min-Jae seçildi

Seria A'da 33 yıl sonra tekrardan şampiyon olan Napoli'de gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerini peşine takan 26 yaşındaki Güney Kore'li Kim Min-Jae Seria A'da yılın savunmacısı ödülünü kazandı.

Şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla şu ana kadar 45 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3828 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.