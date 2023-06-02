İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serie A'da yılın savunmacısı Kim Min-Jae seçildi
Spor

Serie A'da yılın savunmacısı Kim Min-Jae seçildi

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, yılın savunmacısı ödülünün sahibi oldu.

2 Haziran 2023 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Serie A'da yılın savunmacısı Kim Min-Jae seçildi
ABONE OL

Seria A'da 33 yıl sonra tekrardan şampiyon olan Napoli'de gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerini peşine takan 26 yaşındaki Güney Kore'li Kim Min-Jae Seria A'da yılın savunmacısı ödülünü kazandı.

Şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan Kim Min-Jae'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla şu ana kadar 45 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3828 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.