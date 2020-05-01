İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0289
  • EURO
    7,7319
  • ALTIN
    383.56
  • BIST100
    101110
Spor

Serie A'nın geleceği belirsiz

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen İtalya'da maçların yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini kuruyor. Kulüpler ligin tamamlanması yönünde görüş bildirirken, hükümet ise sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

IHA01 Mayıs 2020 Cuma 18:23 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 18:23
ABONE OL

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok ligde olduğu gibi İtalya’da da ligler askıya alınmıştı. Maçların yeniden oynanıp oynanmayacağına ilişkin bazı Avrupa ülkeleri bir takım kararlar alırken İtalya’da ise belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, mevcut şartlarda Serie A’da sezonunun kaldığı yerden yeniden başlaması ihtimalinin azaldığını belirtmişti.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise buna, "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" diye cevap verdi.

KULÜPLER OYNANMASINI İSTİYOR

Hükümet ile federasyon arasında görüş ayrılığının yaşandığı söz konusu dönemde kulüpler ile lige devam edilmesinden yana. Serie A’da yer alan 20 kulüp, maddi şartları da göz önünde bulundurarak sezonu bitirmek istiyor.

Tüm bu yaşananların ardından koronavirüs salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında gelen İtalya’da liglerin geleceğinin ne olacağı merak konusu.

Görüntüler yayınlandı: S-400'ler 400 kilometreden imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.