Serie A'nın yeni ekibinin gözü ManU'dan ayrılan 2 yıldızda

Cesc Fabregas yönetiminde 21 yıl sonra Serie A'ya dönen Como'nun hedefinde yıldız isimler var.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Manchester United'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Raphael Varane ve Anthony Martial'le ilgilenen Como'nun iki oyuncuya da Transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Varane'la MLS'ten de birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken Martial için Beşiktaş'ın teklif yaptığı ifade edildi.

İKİ İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alberto Dossena, Gabriel Strefezza, Andrea Belotti ve Matthias Braunöder'i kadrosuna katan Como iki isimle daha anlaşmaya vardı.

Haberde, tecrübeli kaleci Pepe Reina ve Alberto Moreno'nun Como'ya imza atacağı belirtildi.