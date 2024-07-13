İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serie A'nın yeni ekibinin gözü ManU'dan ayrılan 2 yıldızda
Spor

Serie A'nın yeni ekibinin gözü ManU'dan ayrılan 2 yıldızda

Önümüzdeki sezon Serie A'da mücadelede edecek olan Como, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Raphael Varane ve Anthony Martial'e teklif yaptı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
Serie A'nın yeni ekibinin gözü ManU'dan ayrılan 2 yıldızda
ABONE OL

Cesc Fabregas yönetiminde 21 yıl sonra Serie A'ya dönen Como'nun hedefinde yıldız isimler var.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Manchester United'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Raphael Varane ve Anthony Martial'le ilgilenen Como'nun iki oyuncuya da Transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Varane'la MLS'ten de birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken Martial için Beşiktaş'ın teklif yaptığı ifade edildi.

İKİ İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alberto Dossena, Gabriel Strefezza, Andrea Belotti ve Matthias Braunöder'i kadrosuna katan Como iki isimle daha anlaşmaya vardı.

Haberde, tecrübeli kaleci Pepe Reina ve Alberto Moreno'nun Como'ya imza atacağı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.