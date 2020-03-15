Seri:''Galibiyeti kaçırdık''

15 Mart 2020 Pazar 21:55 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 21:55

Galatasaraylı futbolcu Seri, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı.

Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen Seri, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık, fırsatlar yakaladık ancak skoru bulamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız, hedefimiz o maçları kazanmak" şeklinde konuştu.

Kalan haftalarda da kazanmak için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig bitmedi; önce Rize'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" dedi.