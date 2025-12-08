İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Serisi sona erdi! Göztepe evinde ilk kez kaybetti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a mağlup olarak 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 15. hafta maçında Trabzonspor'u konuk etti. ISONEM Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Stanimir Stoilov'un ekibi, haftalar sonra gelen mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Bu müsabakadan önce 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar; Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmiş, Kocaelispor'la ise berabere kalmıştı. Ancak Trabzonspor karşısında alınan yenilgi, İzmir ekibinin bu serisinin sona ermesine neden oldu.

İÇ SAHADAKİ İLK YENİLGİ

Bu sezon iç sahada güçlü bir performans sergileyen Göztepe, Trabzonspor maçına kadar evinde hiç yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak önemli bir seri yakaladı. Karadeniz ekibi karşısında bu başarılı grafiğini sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, rakibine yenilerek sezonun ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Öte yandan, ISONEM Park'ta oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Stanimir Stoilov ve öğrencileri, Trabzonspor karşılaşmasında rakibine gol izni vererek aylar sonra iç sahada ilk kez gol yemiş oldu.

