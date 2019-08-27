Seri’ye 2 maç ceza yolda

GALATASARAY’IN yeni transferlerinden Jean Michael Seri’nin, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın faturasının en az 2 maç olacağı öğrenildi. PFDK’ya sevkedilecek olan Fildişi Sahilli oyuncu rakibinin ayağına bastığı için önce sarı kart görmüş, ancak hakem Mete Kalkavan’ın VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kartla cezandırılarak oyundan atılmıştı. Seri yaptığı sert hareket nedeniyle iki maç ceza alması halinde bu haftaki Kayserispor deplasmanında ve milli maç arasından sonraki Kasımpaşa karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Seri’nin karşılaşmadan sonra takım arkadaşlarından ve Teknik Direktör Fatih Terim’den özür dilediği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, “Rakibe karşı kasıtlı bir sertliğim yoktu. Topa müdahale etmek istedim ancak kontrolsüz girdim. Daha dikkatli olmam gerekiyordu. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım” dedi.