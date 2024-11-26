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Spor

Serkan Damla: Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2024 Salı 00:17 - Güncelleme:
Serkan Damla: Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, sahadaki mücadelelerinin kendilerine asla yakışmadığını söyledi.

Serkan Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna başlamadan önce her şeyi planladıklarını belirterek, "Maalesef genç, kırılgan ve tecrübesiz takım olduğumuz için erken gol bizi kırdı. Aslında ilk yarı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarı başında da şanssız gol yedik. Direncimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonumuzu kaybettik." dedi.

Bundan önceki maçlarda rakibe daha yakın, temaslı oyun oynadıklarını dile getiren Damla, şunları kaydetti:

"Ancak bu maçta bu oyunumuzu gösteremedik. Kısıtlı, genç oyunculardan kurulu kadromuz vardı. Bu kadroda 1 oyuncu dahi çok önemliydi, İzzet'in son antrenmanda sakatlanması Maestro'nun dün gece milli takımdan gelmesi, sakat oyuncuların sayısının fazla olması bizi etkiledi. Kadromuzda 7 altyapıdan oyuncu kardeşimiz vardı. Takımın direnci kopunca onlara da şans verdik. Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı. Adana Demirspor camiasından özür diliyoruz. Önce maçlardaki mücadeleyi bugün gösteremedik. Bir an önce toparlanmamız gerekir."

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