Serkan Özbalta: Bizim oyunumuz yabana atılacak bir oyun değildi

Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Serkan Özbalta, yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Trabzonspor ile ilgili iyi analiz yaptık. Öndeki baskıda kalecilerine döndüklerinde uzun vurduklarını biliyoruz. Bunda başarılı olduk. Merkezi kapatarak pozisyon vermedik. Birkaç tane tehlikeli pozisyonları var." dedi.

Özbalta ayrıca, "Aramıza yeni arkadaşlar katıldığında daha iyi bir ivme olacak. 4-5 tane pozisyonumuz oldu. Oyunun bizim lehimize doğru döndüğü dakikalar oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğuna baktığınız zaman bizim oyunumuz yabana atılacak bir oyun değildi. Bunun üzerine koymalıyız. Gurur verici bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.